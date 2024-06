Rievocazioni storiche e preparativi per il Torneo della Balestra

Scritto da admin• 10:32 pm• Pisa, Cultura

PISA – Gli eventi del Giugno Pisano si avvicinano alla Battaglia sul Ponte, un momento culminante celebrato dalle Parti e Associazioni di Rievocazione per rievocare l’importanza storica di Pisa.



I Balestrieri di Porta San Marco hanno giocato un ruolo significativo con iniziative educative nelle scuole come visite all’Oratorio di Sant’Agata e mostre sulle corazze con gli Armigeri di Sacco. L’Istituto Comprensivo Fucini ha partecipato a visite guidate al Bastione Sangallo e al percorso delle mura del Giardino Scotto, con contributi da esperti come la dott.ssa Paola Pisani e Renzo Ciangherotti. La partecipazione a “Tramontana ed il suo Borgo” ha coinvolto la comunità, dimostrando l’impegno dei volontari nel promuovere la storia cittadina. Il presidente Cristiano Scarpellini ha sottolineato l’importanza di trasmettere la storia di Pisa e ha annunciato l’ospitare il 57° Torneo della Balestra F.I.B. a luglio, con la partecipazione di rinomate compagnie italiane come San Marino, Massa Marittima, Lucca e Volterra.

Last modified: Giugno 18, 2024