Ufficiale. Felipe Ignacio Loyola è un giocatore del Pisa

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia l’esito positivo della trattativa con la società Club Atlético Independiente (Argentina) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felipe Ignacio Loyola Olea, che da oggi entra a far parte della famiglia nerazzurra. Indosserà la maglia numero 35.

LA CARRIERA. Centrocampista di nazionalità cilena, classe 2005, Loyola debutta giovanissimo nel CCD Fernandez Vial con cui colleziona 34 presenze (3 gol, 2 assist) nella Liga de Ascenso cilena prima di approdare in Liga Primera con la maglia dell’Huachipato, squadra con cui mette a referto 36 presenze (5 gol, 2 assist). Nel 2024 arriva il passaggio all’Independiente e l’esperienza nel Massimo campionato argentino (62 presenze, 11 gol, 7 assist). Felipe Loyola è uno dei punti di forza della Nazionale cilena con cui è già sceso in campo in 16 occasioni (1 gol, 1 assist).

A Felipe rivolgiamo l’augurio delle migliori fortune con addosso i colori nerazzurri del Pisa Sporting Club.

