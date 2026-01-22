Gilardino carica il Pisa: “A San Siro servirà una partita perfetta da giocare per i nostri tifosi”

Written by admin• 5:12 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa si prepara alla sfida più dura, quella contro l’Inter capolista e Alberto Gilardino non usa giri di parole alla vigilia del match del “Meazza” in programma venerdì 23 gennaio alle ore 20.45.

di Antonio Tognoli

“A San Siro serviranno coraggio, personalità e sacrificio”, gli stessi ingredienti messi in campo nella prova di sette giorni fa contro l’Atalanta. Di fronte ci sarà “la prima della classe”, una squadra ricca di qualità tecniche e fisiche, ma il tecnico nerazzurro chiede ai suoi massima lucidità e precisione, con la capacità di sfruttare ogni minima occasione.

L’Inter fa paura, ma il Pisa non vuole limitarsi a difendersi. Gilardino parla chiaro: l’obiettivo è giocare “Una partita da Pisa senza timori reverenziali, con quella dose di incoscienza e spregiudicatezza necessaria per provare a mettere in difficoltà i nerazzurri e strappare punti pesanti“.

A spingere la squadra ci sarà anche l’incredibile sostegno del pubblico: oltre 5.000 tifosi pisani sono attesi a San Siro, un dato che dà ulteriore forza e responsabilità al gruppo. “Dovremmo giocare anche per loro che ci seguiranno e per i tanti che ci guarderanno da casa”, il messaggio del tecnico, che vuole un Pisa orgoglioso e combattivo fino all’ultimo minuto.

La sfida sembra proibitiva, ma il Pisa è pronto a provarci. Con il coraggio di chi non ha nulla da perdere e la voglia di scrivere una pagina importante della propria stagione e della propria storia calcistica.

