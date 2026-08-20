Sabato 22 agosto sul palco di Eliopoli Summer arrivano i Radio Kaos

Written by Redazione• 12:24 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Sabato 22 agosto ore 22 sul palco di Eliopoli Summer 2026 a Calambrone arrivano i Radio Kaos una band di musica dal vivo dedicata alla musica italiana.

Sarà un omaggio in particolare ai cantautori italiani e al meglio della musica d’autore da Lucio Battisti a Franco Battiato, Rino Gaetano, Vasco Rossi, Zucchero, Antonello Venditti e tanti altri.

Massimiliano Salani voce del gruppo, avremo Giacomo Dell’ Immagine alla chitarra e cori, Emmanuele Modestino al basso e cori e Giacomo Bolognini alla batteria..

Sabato 22 e Sabato 29 sono dedicati alla musica. Infatti il 29 avremo la band Abba iovers per un concerto di musica dal vivo dedicato alle musiche piu conosciute al mondo di tutti i tempi, ballate cantate e amate proprio da tutti fino alla chiusura di Eliopoli Summer a settembre con altra musica.

Evento libero e gratuito

Last modified: Agosto 20, 2026