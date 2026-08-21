Ufficiale: Alessandro Confente è un giocatore del Pisa

Written by Redazione• 12:13 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club annuncia ufficialemente l’esito positivo della trattativa con la Società SS Juve Stabia per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente.

Portiere, classe 1998, Confente è cresciuto nelle giovanili del Chievo prima di debuttare tra i Professionisti nella stagione 2018-19 con la maglia della Reggina in serie C (35 presenze). L’anno successivo passa al Siena (29 presenze) e quindi al Catania nella stagione 2020-21 (19 presenze). Nel 2021 il passaggio al Vicenza, squadra con cui colleziona 124 presenze, e quindi nella passata stagione l’esperienza con la Juve Stabia: con le ‘vespe’ raggiunge i Playoff da protagonista (36 presenze)

Adesso per Alessandro è tempo di trasferirsi sotto la Torre Pendente. Benvenuto nel Pisa Sporting Club

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Agosto 21, 2026