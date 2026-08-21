Castello del Terriccio, il 27 agosto torna “Il Rito del Tramonto”

Written by Redazione• 11:26 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Cucina d’autore, vini della tenuta, cocktail e musica accompagneranno il terzo appuntamento con “Sunset Aperitifs – Il Rito del Tramonto”, in programma giovedì 27 agosto, dalle 20, al Castello del Terriccio di Castellina Marittima.

Dopo il successo delle prime due serate, il format estivo torna nella sky lounge del ristorante Terraforte, affacciata sul paesaggio della Costa degli Etruschi.

Al centro dell’esperienza ci sarà l’Aperitivo Terraforte, con la proposta gastronomica dello chef Cristiano Tomei, accompagnata dai vini prodotti nella tenuta e da una carta di cocktail ispirati ai profumi e ai sapori del territorio.

Tra le creazioni della casa figura il “Panzané”, preparato con vodka infusa al cetriolo, estratto di pomodoro condito e basilico, che rilegge in chiave mixology la tradizione toscana.

“Il Sole Etrusco” combina tequila, mezcal, lime, sciroppo d’agave e una soda al peperone e fragola. “Dietro la Collina” propone invece whisky infuso al prosciutto di cinghiale, cordiale al melone e soda, mentre “Campi Elisi” unisce due tipologie di rum, estratto di amole e cordiale al basilico.

Saranno disponibili anche i classici della miscelazione internazionale, dal Negroni al Martini Cocktail fino all’Americano, oltre a una selezione di bevande analcoliche.

L’aperitivo sarà accompagnato dai vini del Castello del Terriccio serviti al calice: dal bianco “Con Vento”, prodotto con viognier e sauvignon blanc, ai rossi “Tassinaia”, a base di merlot e cabernet sauvignon, e “Lupicaia”, ottenuto da cabernet sauvignon e petit verdot.

La serata intende valorizzare il fascino del borgo storico e il panorama della tenuta attraverso una formula che riunisce musica, convivialità ed eccellenze enogastronomiche.

L’appuntamento è per giovedì 27 agosto, alle 20, al Castello del Terriccio, in via Bagnoli 16 a Castellina Marittima. Il menù costa 30 euro, bevande escluse. La prenotazione è obbligatoria al numero 345 8766179.

Last modified: Agosto 21, 2026