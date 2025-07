Treni, linea Firenze–Pisa, disagi del 30 giugno; Pieroni (PD) presenta un’interrogazione in Regione: «Serve un piano di sicurezza e ammodernamento, il Governo intervenga»

Written by admin• 3:43 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Pieroni, consigliere regionale PD.

“Disservizi sulla Firenze–Pisa, serve un piano straordinario di sicurezza”

«I gravi disservizi del 30 giugno sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa impongono chiarezza e interventi urgenti per rafforzare una tratta strategica per la mobilità toscana». Lo afferma Andrea Pieroni, consigliere regionale PD, annunciando un’interrogazione alla Giunta regionale. Quel giorno, tre incendi a Cascina, Fornacette e Pontedera – innescati da scintille causate da un guasto a un convoglio – hanno paralizzato la circolazione e mandato in tilt un servizio sostitutivo totalmente inadeguato. «Centinaia di passeggeri sono rimasti per ore sotto il sole, senza assistenza né informazioni, con turisti disorientati e un pesante danno d’immagine per il territorio», denuncia Pieroni.

Con l’interrogazione, si chiede alla Regione di sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e RFI per predisporre un piano straordinario per la sicurezza della linea, che preveda strumenti efficaci di prevenzione, interventi di manutenzione e potenziamento, e protocolli rapidi per attivare il trasporto alternativo. «Non è più accettabile – conclude Pieroni – che una direttrice così importante per pendolari, studenti e turisti sia esposta a simili criticità. Servono infrastrutture moderne, sicure e affidabili».

