Trekking dell’Artigianato: a Capannoli un viaggio tra natura, tradizione e creatività

Written by admin• 1:57 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

CAPONNOLI – Un itinerario tra natura, manualità e creatività. E’ quello proposto a Capannoli il 4 ottobre nella prima tappa della nuova edizione dei Trekking dell’Artigianato, ideati e realizzati Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, con il supporto tecnico di Andare a Zonzo. Il progetto è riservato ai soci Unicoop Firenze.

Sabato 4 ottobre dalle 10 (ritrovo in Piazza della Repubblica-Via Fontino, 1) si svolgerà una camminata di circa 5/6 km, tra campagna e scorci panoramici. Il trekking, a passo lento, guiderà i partecipanti lungo sentieri e stradine che raccontano la storia del territorio, unendo il piacere del camminare alla scoperta di curiosità, leggende e tradizioni locali. Al termine del percorso, nel laboratorio di Naturaliter, Gianluca Salvadori, Maestro Artigiano specializzato in tassidermia e diorami racconterà come la natura prende nuova vita attraverso la sapiente arte della conservazione e della ricostruzione. Un incontro che unisce scienza e arte, per scoprire i segreti di un mestiere raro, fatto di precisione, rispetto e passione: la tassidermia, l’arte di preparare a scopo scientifico, soprattutto per i musei di scienze naturali, le pelli degli animali in modo da rendere possibile la conservazione, imbottendole dando loro l’aspetto e l’atteggiamento degli animali vivi (https://www.naturaliter.com/)

Il calendario dei Trekking dell’Artigianato prevede l’11 ottobre tappa a Cetona (Siena) con “Ceramica: Dalla materia al manufatto” a cura del Maestro Artigiano Franco Cicerchia, il 18 ottobre sosta a Figline Valdarno, con “L’incisione su lastra” a cura dell’artigiano e artista Marco Bonechi e il 25 ottobre a Camaiore (Lucca) con “L’artigianato a Camaiore” con le due botteghe di Tappezzeria Pierini e l’Argante.

Per prenotazioni: www.coopfirenze.it/eventi-e-progetti/eventi

Last modified: Ottobre 2, 2025