Maurizio Pugliesi acquisisce il patentino di Uefa Gk A

Written by Redazione• 12:25 pm• Pisa SC

PISA – Un traguardo importante per Maurizio Pugliesi, ormai da tanti anni preparatore dei portieri del Pisa Sporting Club, oltre ad essere stato in passato, anche estremo difensore della squadra ,in quanto ha acquisito l’abilitazione Uefa Gk A, al termine in un corso organizzato dal Settore Tecnico della FIGC a Coverciano.

di Maurizio Ficeli

Un traguardo importante per il nostro Maurizio che fa parte da anni dello staff tecnico del Pisa, come preparatore dei portieri, compito che assolve con serietà e scrupolo.

Da gennaio a maggio Pugliesi ha seguito le lezioni al centro tecnico fiorentino, superando positivamente gli esami finali e non avevamo dubbi conoscendo la sua serietà e dedizione al compito che porta avanti con successo da anni all’ombra della Torre Pendente.

Un riconoscimento che il tecnico di Capannoli si merita ampiamente e noi della redazione di Pisanews ci complimentiamo vivamente con lui, augurandogli un sempre più proficuo lavoro al servizio dei nostri amati colori nerazzurri.

Last modified: Agosto 19, 2026