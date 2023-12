Scritto da admin• 7:32 pm• Pisa SC

PISA – Secondo successo in questo campionato per il Pisa davanti ai suoi tifosi nella gara pre natalizia contro l’Ascoli: torna nell’occasione anche il racconto in rima del nostro poeta Sandro Cartei.

TRE PUNTI PER UN SERENO NATALE

Lunghe file, per entrare nella Nord, fuori dai tornelli

Non è la prima volta, ed ormai, ci sentiam presi per i fondelli. In campo, invece, va in scena il solito copione

Tanto possesso palla da parte dei nostri, ma nessuna occasione

Poi, in mezzo al torpore generale

Ecco, finalmente, una giocata geniale

Mlakar riceve palla, sulla sinistra, in area, defilato

Il suo è un colpo dal biliardo, ed il bersaglio, è centrato

Nel secondo tempo, il Pisa si limita ad amministrare

Non c’è nessuna azione degna di nota, da rilevare

Arrivano 3 punti, che sicuramente fanno bene al morale

Facendoci passare, almeno, un sereno Natale

