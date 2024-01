Trasporto pubblico. La tratta Lucca – Pisa spezzata in due: la denuncia di Fit Cisl

Scritto da admin• 8:31 am• Pisa, Attualità, Tutti

Il segretario della FitCisl Nicola De San Martino avvisa: “La tratta Lucca – Pisa via Ripafratta subirà disagi”

PISA – Ci saranno disagi secondo la Fit Cisl di Lucca per chi viaggia tra Lucca e Pisa. A denunciare il tutto il segretario del sindacato Nicola De San Martino attraverso una nota stampa. “A causa del nuovo piano del trasporto locale la linea extraurbana Lucca-Pisa via Ripafratta verrà spezzata in due tronconi”.

In sostanza da ora in avanti la linea, invece cha da un solo autobus, sarà ora gestita da due autobus distinti con relativi autisti. L’operazione, decise si presume per ragioni economiche, spiega il sindacalista, solleverà nuovi disagi per i viaggiatori, imponendo un cambio a Ripafratta e potenzialmente richiedendo l’acquisto di un doppio abbonamento tariffario.

La questione secondo Da San Martino diventerà particolarmente critica per coloro che giornalmente percorrono il tragitto da Lucca a Pisa per poi spostarsi con ulteriori navette verso destinazioni come Cisanello. L’utente si troverà di fronte a un servizio frammentato e in molti casi, a un aumento dei costi e delle complicazioni logistiche. Non è tutto. In generale, secondo la Fit Cisl – sarebbero state introdotte nuove corse urbane e suburbane su tratte già efficienti, con un apparente spreco di risorse e chilometri. Nel frattempo, la rivisitazione necessaria del piano navetta è stata trascurata, lasciando la sensazione di un mancato miglioramento del servizio”.

L’auspicio – conclude la nota del sindacato – è che le autorità competenti rivedano attentamente le conseguenze di queste scelte, cercando soluzioni che soddisfino le esigenze della collettività senza penalizzare i cittadini.

