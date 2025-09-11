Trasporti. Sciopero aziendale di 24 ore. Proclamato da SLM FAST Confsal per il 15 settembre 2025

PISA – Autolinee toscane informa che è pervenuta proclamazione di sciopero aziendale di 24 ore per il giorno 15 settembre 2025 da parte di SLM FAST Confsal per la provincia di Pisa.
Si tratta della seconda azione di sciopero aziendale, che fa seguito a quella del 15 luglio scorso, con le seguenti rivendicazioni:
- Mancato coinvolgimento trattativa sindacale Normativa ex CTT Nord.
- Modifiche alle linee del trasporto pubblico locale e ricadute su lavoratori e cittadinanza.
- Contrarietà ai subaffidamenti di servizi.
Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti:
Personale viaggiante
- dall’inizio servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 a termine servizio.
Personale impiegatizio ed operai
- Intero turno di lavoro
Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l'ultima azione di sciopero di 4 h proclamata da FAST per la provincia di Pisa il giorno 15 luglio 2025, era stata del 31,25%.