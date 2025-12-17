Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno: 12 milioni di euro per la manutenzione del territorio nel 2026

Written by admin• 8:52 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dodici milioni di euro. È l’importo complessivo stanziato dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per le attività di manutenzione nel proprio comprensorio nel 2026, che comprende le province di Pisa, Pistoia, Firenze, Lucca e Livorno.

“Nella penultima seduta dell’assemblea consortile – spiega il presidente Maurizio Ventavoli – abbiamo approvato il Piano delle Attività di Bonifica per l’anno 2026. Gli interventi riguarderanno la manutenzione del reticolo idraulico, degli impianti idrovori e le attività di vigilanza e controllo, e saranno ripartiti sulle quattro Unità idrografiche omogenee del Consorzio. I lavori saranno realizzati sia in amministrazione diretta sia tramite affidamento a imprese, imprese agricole e coltivatori diretti“.

Nel dettaglio, gli stanziamenti previsti sono:

• Uio Area Pisana: 3,7 milioni di euro

• Uio Colline Valdera: 2,7 milioni

• Uio Egola Montalbano: 2,2 milioni

• Uio Valdinievole: 2,6 milioni

Il totale destinato alle manutenzioni è pari a 11,2 milioni di euro, cui si aggiungono 800mila euro dell’utile di esercizio destinati agli stessi interventi, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro. A questi si sommano ulteriori opere già programmate grazie ai risparmi del Pab 2025, che consentiranno interventi per oltre 1 milione di euro tra manutenzioni, opere murarie e lavori di scavo.

Accanto alle attività ordinarie, sono previsti anche interventi straordinari di particolare rilevanza. È in fase di avvio il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca (1,15 milioni di euro, finanziamento Dpcm 18/06/2021), per il quale sono già state ordinate le apparecchiature elettromeccaniche; i lavori inizieranno nel 2026.

Sono inoltre in fase di approvazione due progetti esecutivi per opere irrigue per le quali sarà richiesto un finanziamento dedicato:

• recupero funzionale del sistema di gore per la distribuzione di acqua irrigua tra Collodi e la ferrovia Lucca-Pistoia, nel Comune di Pescia (7 milioni di euro);

• adeguamento e miglioramento dell’adduzione e distribuzione a servizio degli invasi Pavone e Cavalcanti, nel Comune di Volterra (4,9 milioni di euro).

È infine in definizione il progetto da 1,4 milioni di euro per il ripristino della diga dell’invaso Cavalcanti, sempre nel Comune di Volterra. Tutti questi interventi sono stati trasmessi alla Regione Toscana per l’inserimento nella programmazione del Pnissi – Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico.

Last modified: Dicembre 17, 2025