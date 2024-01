Transizione verde: la Regione Toscana finanzia 18 progetti di ricerca all’Università di Pisa

Scritto da admin• 2:40 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sul sito Unipi sono disponibili i bandi per altri 18 assegni di ricerca, scadenza 22 gennaio

Diciotto assegni di ricerca per rafforzare i processi di transizione green in Toscana, dall’economia circolare alla gestione del rischio idrogeologico, dalle produzioni ambientalmente sostenibili all’Intelligenza Artificiale l’efficientamento della produzione industriale, dall’idrogeno verde al vivaismo innovativo sostenibile e intelligente. È questo l’esito del bando della Regione Toscana volto a finanziare assegni di ricerca per progetti di durata biennale, realizzati in collaborazione fra università ed enti di ricerca con la compartecipazione obbligatoria di altri soggetti pubblici o privati.

Per l’Università di Pisa la Regione Toscana ha finanziato 18 progetti di ricerca, assegnando una quota pubblica di 748.300 euro su un importo complessivo impegnato a favore di tutti i soggetti proponenti di 3.888.700 euro (decreto dirigenziale 23395 del 30 ottobre 2023). Il cofinanziamento da parte degli altri soggetti pubblici o privati è risultato pari a 331.700 euro.

I progetti finanziati provengono dalle diverse aree disciplinari, dalla chimica all’archeologia, dall’informatica all’agraria, dall’ingegneria alla veterinaria, dalla medicina alle scienze naturali.

Il bando – promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, e finanziato con le risorse sono del Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+) – mira a sostenere attività di ricerca applicativa, ovvero percorsi di alta formazione tramite la ricerca, con l’obiettivo di qualificare con innovative competenze teoriche e applicative le giovani e i giovani assegnisti che prenderanno parte ai progetti, aumentandone l’occupabilità in settori strategici per lo sviluppo regionale.

Per i giovani ricercatori ci sono 18 bandi per assegni di ricerca ancora aperti e disponibili sul sito dell’Università di Pisa. Per chi volesse partecipare c’è tempo fino al 22 gennaio.



Elenco progetti finanziati UNIPI

Sviluppo ed ottimizzazione di un Composto ORganico per la correzione dei difetti del PELLame (CORPELL)

Centro di Ricerca “E. Piaggio”

Responsabile scientifico: Giovanni Vozzi

Ente cofinanziatore: KLF ELEKTROCHIMICA



Sviluppo di una piattaforma per studi clinici in silico con applicazione alla progettazione e alla emulazione di dispositivi di stimolazione cardiaca (SICARDIO)

Centro di Ricerca “E. Piaggio”

Responsabile scientifico: Alessandro Tognetti

Ente cofinanziatore: CNR-IFC

Sviluppo di Modelli digitali e procedure di progettazione light-WEIGHT di veicoli (DIGIMOTO)

Centro per l’Integrazione della Strumentazione scientifica dell’Università di Pisa (CISUP)

Responsabile scientifico: Francesco Frendo

Ente cofinanziatore: PIAGGIO & C. S.p.A.

Studio del comportamento e gestione sostenibile dei fitofagi del vigneto (COMGEVI)

Centro Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi”

Responsabile scientifico: Giovanni Benelli

Ente cofinanziatore: Antinori Società Agricola a r.l.

Test immunologico ad alta sensibilità per la diagnosi e il follow-up della Miastenia Gravis (SOLAR)

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Responsabile scientifico: Laura Caponi

Ente cofinanziatore: Società bioMérieux Italia Spa



Membrane polimeriche a scambio anionico per la produzione di idrogeno verde (MOVE)

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

Responsabile scientifico: Elisa Martinelli

Ente cofinanziatore: Enapter s.r.l



PRocessi Innovativi Sostenibili per la valorizzazione circolare di MAteriali di scarto (PRISMA)

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

Responsabile scientifico: Anna Maria Raspolli Galletti

Ente cofinanziatore: ARCHA Sr.l.

Archeologia della MOntagna per lo Sviluppo ecoSostenibile (ArchMOSS)

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Responsabile scientifico: Gabriele Gattiglia

Ente cofinanziatore: Regionale delle Alpi Apuane

Intelligenza artificiale per l’efficientamento della produzione industriale di componenti per motori ad alte prestazioni (EPICMAP)

Dipartimento di Informatica

Responsabile scientifico: Vincenzo Gervasi

Ente cofinanziatore: Asso Werke SpA



“Cloud Advisor: Intelligenza Artificiale per l’Ottimizzazione di Processi Cloud” (CLOUDADV)

Dipartimento di Informatica

Responsabile scientifico: Vincenzo Lomonaco

Ente cofinanziatore: SINTRA CONSULTING

Mechanical DESign and TestINg methodologies for HYdrogen centrifugal compressors (DESTINHY)

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale

Responsabile scientifico: Leonardo Bertini

Ente cofinanziatore: Nuovo Pignone Tecnologie s.r.l.



Massimizzazione del recupero di nutrienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue nella conferenza territoriale n. 1 “Toscana Nord” (RENUTRIT)

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni

Responsabile scientifico: Renato Iannelli

Ente cofinanziatore: GAIA SpA

Gestione del rischio idrogeologico: monitoraggio urbano per la resilienza e la sostenibilità (GRIMURS)

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni

Responsabile scientifico: Luisa Santini

Ente cofinanziatore: Comune di San Giuliano Terme



Optical Event Based Sensor for High-Speed Embedded Digital Cameras (ANDROMEDA)

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Responsabile scientifico: Luca Fanucci

Ente cofinanziatore: Alkeria srl



Vivaismo INnovativo SosTEnibile e INtelligente: utilizzo di sensoristica avanzata per una gestione fitopatologica di precisione (VINSTEIN)

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Responsabile scientifico: Lorenzo Cotrozzi

Enti cofinanziatori: Zelari Piante, TOS.CO.VIT, IRET

CoNtrollo di AcleEs taiWanensis, punTeruOlo Nero dannoso per il fico (NEWTON)

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Responsabile scientifico: Barbara Conti

Ente cofinanziatore: Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano Ets (APFSC)



Mitigazione degli effetti degli emungimenti e dei cambiamenti climatici nelle pianure costiere con l’utilizzo di data science (FENICE)

Dipartimento di Scienze della Terra

Responsabile scientifico: Monica Bini

Enti cofinanziatori: Consorzio di Bonifica Bassa 4 Basso Valdarno, Terrelogiche srl



Benessere animale negli allevamenti ovini in regime di co-Esistenza con il Lupo: Applicazione di tecnologie digitali (BELA)

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Responsabile scientifico: Antonio Felicioli

Ente cofinanziatore: Agrofauna S.r.l.s.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 16, 2024