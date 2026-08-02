Written by Agosto 2, 2026 9:03 am Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Tragico scontro tra tre auto sulla SS1: muore una persona, feriti gli altri coinvolti

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PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 23:20 di sabato 1 agosto in via Strada Statale 1, nel Comune di Pisa, a seguito di un grave incidente stradale.

Per cause attualmente in corso di accertamento, tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente di una delle vetture, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118. Per una delle persone coinvolte, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

Terminato il soccorso alle persone, la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e ha collaborato con gli altri enti intervenuti.

Sul posto erano presenti anche il personale del 118, i Carabinieri, la Polizia Municipale e la Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi di competenza.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Last modified: Agosto 2, 2026
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