“CineMare 2026”: dal 3 al 7 agosto il Bagno degli Americani di Tirrenia diventa un cinema sotto le stelle. Al via la seconda parte delle proiezioni estive sulla spiaggia

Written by Redazione• 7:48 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

Cinque serate di grande cinema affacciate sul mare sul maxischermo gonfiabile con film per tutta la famiglia, in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica

TIRRENIA – Torna anche per l’estate 2026 CineMare, la rassegna cinematografica all’aperto che dal 3 al 7 agosto trasformerà il Bagno degli Americani di Tirrenia in una suggestiva sala cinematografica sotto le stelle. Un appuntamento ormai atteso sul maxischermo gonfiabile in riva al mare, che offrirà cinque serate dedicate al grande schermo in una cornice unica, tra il rumore delle onde e la brezza del mare. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica, proporrà ogni sera una proiezione sul grande schermo gonfiabile, con un programma capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, alternando cinema d’autore, animazione, commedia e grandi classici. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30.

Il calendario prevede come partenza lunedì 3 agosto “Millennium Actress” film d’animazione del regista giapponese Satoshi Kon. Racconta la storia di Chiyoko Fujiwara, un’attrice ormai ritirata che, durante un’intervista, ripercorre la propria vita. Il film è oggi considerato uno dei capolavori del regista Satoshi Kon e una delle opere più influenti dell’animazione giapponese. Tra i maggiori premi e riconoscimenti ricevuti Grand Prize al Japan Media Arts Festival (ex aequo con La città incantata). Miglior film d’animazione e Fantasia Ground-Breaker Award al Fantasia International Film Festival (2001). Feature Film Award all’Animation Kobe. Ōfuji Noburō Award ai Mainichi Film Awards (2002). Orient Express Award al Sitges Film Festival (2001). Il resto del programma settimanale:

Martedì 4 agosto – Sentimental Value

– Sentimental Value Mercoledì 5 agosto – Zootropolis 2

– Zootropolis 2 Giovedì 6 agosto – Buen Camino

– Buen Camino Venerdì 7 agosto – The Blues Brothers

“CineMare” si conferma un’occasione per vivere il cinema in modo diverso, trasformando la spiaggia in un luogo di incontro, cultura e intrattenimento. Un’esperienza pensata per famiglie, appassionati di cinema e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata estiva all’insegna della condivisione e della magia del grande schermo. Gli organizzatori invitano il pubblico a portare con sé un telo da mare o una coperta per accomodarsi sulla spiaggia e godersi lo spettacolo in totale relax, immersi nell’atmosfera unica del litorale di Tirrenia.

Durante tutte e cinque le serate il bar sotto l’Hangar sarà a disposizione per cocktail e le gustose pinse. Per maggiori info 342.3513884

Last modified: Agosto 1, 2026