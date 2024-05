Tour Beach Bocce 2024: nuova tappa al Bagno Lomi di Tirrenia

Scritto da admin• 5:34 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

TIRRENIA – Il beach bocce sul litorale pisano continua con una nuova tappa: dopo il successo dell’evento a Marina di Pisa a maggio presso il Bagno Impero, la stagione estiva del tour beach bocce 2024 è pronta per decollare.

Domenica 2 giugno, a partire dalle ore 10, si terrà una gara a coppie presso il Bagno Lomi di Tirrenia, segnando l’avvio ufficiale della stagione estiva. Oltre alla competizione per la vittoria del torneo, i partecipanti avranno l’opportunità di guadagnare punti per la classifica della Coppa Toscana di Beach Bocce, con la coppia vincitrice che otterrà l’accesso diretto ai campionati regionali previsti per fine agosto.

Per informazioni e iscrizioni alla gara di domenica e per tutte le altre tappe del Beach Bocce, è possibile contattare il 3402516545.

