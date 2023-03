Toscana Aeroporti: easyJet rilancia su Pisa per l’estate 2023 con le rotte per Londra, Amsterdam e Berlino

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Fin dal primo volo operato nel marzo del 2005, l’Aeroporto Internazionale di Pisa ha rappresentato uno scalo di estrema importanza e centralità per la nostra compagnia in Italia ed è per questo che anno dopo anno abbiamo continuato a confermare il nostro impegno sul territorio, migliorando la nostra offerta per chi desidera raggiungere la Toscana dal resto dell’Europa e viceversa. Quest’anno proseguiremo su questa strada con un’offerta estiva che include ben 7 rotte internazionali in quattro Paesi europei con un’offerta complessiva in aumento di circa il 30% rispetto allo scorso anno.”