Continua il piano dei lavori di riqualificazione al Palazzetto dello Sport

PISA – Continua il piano di recupero, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’impianto costituente il Palazzetto dello Sport, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione dell’intera area, denominata “La Cittadella dello Sport” nel Quartiere di Barbaricina e che, al momento, ha visto muovere altri due importanti passi in avanti, come illustrato da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa nel corso di un’apposita Conferenza Stampa svoltasi in loco, alla presenza altresì dell’Arch. Marco Guerrazzi, Dirigente all’Edilizia pubblica, così da portare a compimento un impegno complessivo di circa 700mila €uro avendo riferimento al solo Palazzetto.

di Giovanni Manenti

Tali ulteriori interventi si compongono nella realizzazione, all’esterno dell’impianto, di un locale adibito alla somministrazione di bevande ed alimenti per le esigenze del pubblico che vorrà prendere parte agli eventi sportivi, i cui lavori, già iniziati, comportano un investimento di poco oltre i 90mila €uro, mentre più importanti sono le opere necessarie all’interno della struttura che si rendono assolutamente necessarie per ciò che concerne i vari servizi di spogliatoi, punto di pronto soccorso e quant’altro, ivi compreso renderli pienamente disponibili per i soggetti disabili, unitamente all’esecuzione di interventi – suddivisi in due distinti lotti – aventi per oggetto il sistema acustico dell’impianto che, per quel che riguarda la prima fase, è relativo a favorire la comunicazione fra gli atleti ed i tecnici, mentre la seconda interesserà l’intera struttura al fine di consentire in futuro di poter ospitare spettacoli e concerti.

Chiaramente soddisfatto di come procedono i lavori l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa che così commenta: “Sono attualmente in corso due lavori, il primo destinato a realizzare una struttura per la vendita di alimenti e bevande posta all’esterno del Palazzetto ma ad esso intimamente collegata, a disposizione sia delle Società Sportive che organizzeranno i vari eventi così come di chi sarà chiamato alla relativa gestione, con ad essere già stato eseguito lo scavo delle fondazioni e la cui ultimazione è prevista entro la fine del prossimo mese di giugno per un importo di circa 95mila €uro. L’altro intervento“, prosegue Latrofa, “ed anch’esso già in corso, prevede la ristrutturazione di alcuni locali quali spogliatoi, accesso ai disabili e punto di Pronto Soccorso, oltre alla insonorizzazione di quella parte di Palazzetto che permetterà agli atleti ed ai tecnici e dirigenti di poter interloquire molto meglio nel corso dello svolgimento delle gare, per un primo lotto di lavori per un importo di circa 170mila €uro a cui ne seguirà tra qualche mese un secondo che andrà viceversa ad insonorizzare la cupola verrà e propria dell’Impianto, così da permettere lo svolgimento di eventi di spettacolo come già avvenuto in passato” “Mi preme sottolineare“, conclude l’Assessore, “la soddisfazione per l’esecuzione di questi ulteriori lavori che si vanno ad incastonare nella complessiva ristrutturazione della “Cittadella dello Sport” di Barbaricina che ha visto interessati ognuno degli Impianti Sportivi presenti, essendovi altresì in corso, come noto, la gara per l’aggiudicazione delle opere di realizzazione della Piscina nuova di zecca per un importo di ca. 5,5milioni di €uro a dimostrazione e conferma dell’attenzione posta su questo versante da parte della nostra Amministrazione”.

