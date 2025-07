Torna il Trofeo Porto di Pisa “Villa Rondini”: golf, natura e sport il 12 luglio a Tirrenia

Written by admin• 3:18 pm• Marina di Pisa, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

MARINA DI PISA- Sabato 12 luglio 2025 torna il Trofeo Porto di Pisa “Villa Rondini”, un evento ormai consolidato per gli appassionati di golf e per chi ama unire sport e natura, giunto alla sua quinta edizione. La gara si svolgerà ancora una volta sul green del Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia, situato nella splendida cornice naturale dell’Oasi WWF Dune di Tirrenia, all’interno del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per affrontare il percorso del club, noto per il suo design tecnico e vario, una sfida stimolante anche per i giocatori più esperti.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Porto di Pisa e lo Yacht Club Porto di Pisa, mentre il main sponsor è Villa Rondini, la nuova destinazione turistica di Marina di Pisa, sviluppata da Marina Development Corporation. A supportare la manifestazione anche Cetilar, marchio di Pharmanutra, in qualità di sponsor tecnico.

La competizione si giocherà su 18 buche a coppie, con formula 4PLM Stableford. Verranno premiate la prima coppia lordo, le prime tre coppie netto, la migliore coppia mista e un premio speciale per la prima coppia tra gli utenti del Porto di Pisa.

Negli anni il Trofeo ha registrato una crescita costante di partecipazione e interesse, diventando non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio attraverso la collaborazione tra operatori locali e istituzioni.

Al termine della gara, come da tradizione, tutti i partecipanti saranno invitati a un momento conviviale a bordo piscina, per chiudere la giornata all’insegna dello sport, della bellezza e dello spirito di comunità.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria del Cosmopolitan Golf & Country Club al numero +39 050 33633 o via email all’indirizzo info@cosmopolitangolf.it. Il club si trova in via delle Eriche 133, Tirrenia, Pisa.

Last modified: Luglio 9, 2025