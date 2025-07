Pisa-mare in bus: più corse, più comodità, più sostenibilità per vivere il litorale senza auto

Written by admin• 3:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il mare è sempre più vicino e sostenibile per i pisani e i turisti. Grazie a un accordo tra il Comune di Pisa e Autolinee Toscane, dal 11 giugno al 31 agosto 2025 il servizio verso il litorale pisano è stato potenziato con le linee 10 e 20, che collegano la città con Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Più corse e una frequenza ogni 15 minuti rendono l’autobus un’alternativa comoda, economica e green all’auto privata.

La nuova campagna, lanciata di fronte al bus brandizzato “Pisa-mare in bus”, è stata presentata da Alessandro Giardi (capo movimento AT Pisa), Riccardo Nannipieri (coordinatore marketing e comunicazione area nord AT), e dall’assessore alla mobilità Massimo Dringoli.

«Con la Direttissima del Mare offriamo un servizio rapido e accessibile per raggiungere il litorale – ha dichiarato Dringoli –. Mezzi capienti, frequenze regolari e prezzi contenuti incentivano l’uso del trasporto pubblico, migliorando la viabilità e riducendo le emissioni. Non c’è più bisogno di cercare parcheggio: basta salire a bordo».

Il Comune di Pisa ha stanziato 208mila euro per sostenere il progetto, mantenendo il biglietto a 2 euro, valido 90 minuti per tutti gli spostamenti sul litorale e inclusivo anche dei mezzi urbani a Pisa. Un’offerta pensata per semplificare gli spostamenti estivi e favorire l’accessibilità per tutti.

Alla promozione del servizio si affianca una campagna informativa rivolta sia ai residenti sia ai visitatori, con un bus decorato ad hoc e materiale multilingue. «L’intesa con il Comune si rafforza ogni anno – commenta Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane –. Questo servizio verso il mare è solo un tassello di una rete sempre più capillare e sostenibile, che include anche i collegamenti con il Parco di San Rossore e i musei cittadini».

L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Destination Tuscany”, che punta a far scoprire il territorio toscano in modo sostenibile, valorizzando cultura, natura e storia. Tra le tante mete raggiungibili in bus dalla provincia di Pisa:

Parco di San Rossore (Linea 26)

(Linea 26) Piazza dei Miracoli e musei dei Lungarni (Linea 25)

(Linea 25) Certosa di Calci (Linea 120)

(Linea 120) Museo Piaggio a Pontedera (Linea 2 + navetta B)

(Linea 2 + navetta B) Museo Guarnacci e Saline di Volterra (Linee 1, 31, 780, 790)

(Linee 1, 31, 780, 790) Museo della Geotermia a Larderello (Linee 780, 840)

Il viaggio può essere acquistato con carta contactless, Apple Pay (modalità express), tramite app, o con il nuovo sistema B-link, che consente di ricevere e attivare il biglietto via email. Le biglietterie tradizionali restano comunque attive, ma il futuro è digitale: oltre 12 milioni di “tap” solo nel primo anno di contactless.

Per garantire un’esperienza agevole anche ai turisti stranieri, Autolinee Toscane ha avviato una campagna multilingue con vetrofanie, QR code e istruzioni digitali aggiornate.

Per ogni informazione:

www.at-bus.it

App: at bus

Numero Verde: 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni, ore 6-24)

(attivo tutti i giorni, ore 6-24) Social: X @AT_Informa | Facebook: Autolinee Toscane

Con “Pisa-Mare in bus”, l’estate 2025 sarà più semplice, economica e rispettosa dell’ambiente. Basta un click per partire.

Last modified: Luglio 9, 2025