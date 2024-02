Torna il Carnevale di Calci: in programma la gara-parata delle maschere di gruppo

Scritto da admin• 5:27 pm• Calci, Spettacolo, Tutti

Tanta musica, oltre ad animazioni per bambini e lo street food

CALCI – Il Carnevale di Calci, radicato dagli anni ’30 del secolo scorso e ispirato al Carnevale dei Ragazzi a La Gabella, farà il suo ritorno nel centro del paese Domenica 11 Febbraio, grazie all’impegno del Comitato Carnevale di Calci con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il momento clou del carnevale calcesano sarà la vivace parata delle maschere di gruppo, tutte con costumi originali rigorosamente autoprodotti, trasformandosi in una gara colorata e piena di sorprese. Con oltre un centinaio di persone iscritte, la parata sarà accompagnata da musica grazie alle esibizioni de La Sbandata Marching Band e della Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci. Animazioni, giochi, spettacoli per i più piccoli e street food in piazza Cavallotti completeranno la giornata, grazie alla collaborazione con Confcommercio Pisa.

L’edizione 2024 del Carnevale di Calci è stata presentata dalla presidentessa del Comitato, Valentina Gambino, insieme al sindaco Massimiliano Ghimenti, all’assessore alle attività produttive Stefano Tordella e al responsabile territoriale per la provincia di Confcommercio Pisa, Luca Favilli.

Il sindaco Ghimenti ha elogiato il Comitato per aver ridato vita al carnevale, ringraziando coloro che contribuiscono a far crescere l’evento. Gambino ha illustrato il programma, evidenziando il Carosello a pedali RiCiclo e lo street food in piazza Cavallotti dal mattino. Nel pomeriggio, si svolgerà il raduno delle “Maschere in Gara” e la parata lungo via Roma, con esibizioni musicali e premiazioni. Anche la giuria composta dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà presente, seguita da uno spettacolo di clown e giocolieria di Diego Brocani.

La manifestazione conta sulla partecipazione di maschere storiche, donazione di Maria Pellegrini al Comitato Carnevale, e prevede una serata di autofinanziamento al Circolo Arci La Pieve. Il Comitato ringrazia l’amministrazione comunale, la Misericordia di Calci e il Gruppo Antincendio Boschivo per la sicurezza, con la possibilità di spostare le attività al Teatro Cinema Valgraziosa in caso di maltempo.

Last modified: Febbraio 6, 2024