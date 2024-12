Torna con la sedicesima puntata Serie B Social Club in diretta Facebook alle ore 21

Written by admin• 8:12 am• Pisa SC

PISA – Un week-end senza grossi sorrisi. Lo Spezia incassa la prima sconfitta del suo campionato, in trasferta contro il Palermo, la Carrarese ne prende quattro contro la Salernitana, mentre il Pisa viene rimontato nel finale dal Cosenza. Un pareggio anche per la Sampdoria, che contro la Juve Stabia sfrutta l’inferiorità numerica degli avversari e acciuffa il 3-3 al novantesimo. Questi e tanti altri temi nella sedicesima puntata di Serie B Social Club, in onda questa sera giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 21.

Nonostante il pareggio amaro con il Cosenza, il Pisa si riprende il secondo posto, scavalcando lo Spezia ma perdendo terreno dal Sassuolo ormai in fuga. Le Aquile di Luca D’Angelo cadono per la prima volta in stagione, colpite con la propria arma migliore: i calci da fermo del Palermo. Brutto stop anche per la Carrarese, che si scioglie all’Arechi contro la Salernitana e perde uno “scontro salvezza“, quantomeno per quello che racconta la classifica. Pari in extremis per la Samp, con un Sottil che resta in bilico e che potrebbe vedere il suo destino deciso dal prossimo turno, quando i doriani affronteranno la corazzata Sassuolo. Il Cittadella, invece, sulla strada dello Spezia, mentre saranno Mantova e Palermo gli avversari del week-end di Pisa e Carrarese.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi potrà comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

Last modified: Dicembre 5, 2024