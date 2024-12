Il Dott. Giorgio Corretti è il nuovo direttore della psichiatria pisana

Written by admin• 8:18 am• Pisa, Attualità, Salute

PISA – Il Dott. Giorgio Corretti è stato nominato nuovo direttore della psichiatria pisana. Laureato all’Università di Pisa nel 1998 e specializzato in psichiatria nel 2003, ha ottenuto anche un diploma di perfezionamento in sessuologia medica a Siena nel 2005.

Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore della psichiatria delle Valli Etrusche e responsabile dell’unità salute mentale adulti della Valdera. In passato, ha anche lavorato come dirigente medico a La Spezia, all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’ospedale.

Corretti ha partecipato a importanti attività di ricerca, tra cui uno studio sui disturbi dell’umore all’Università di Pisa. Ha inoltre conseguito un master in psicoterapia e ipnosi e un perfezionamento in terapia biosistemica. Con oltre settanta pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, ha anche partecipato a numerosi congressi come relatore e ha insegnato nei corsi di laurea in medicina.

“Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi ha accordato,” ha dichiarato Giorgio Corretti. “La psichiatria pisana ha una lunga tradizione, e dirigere questo settore in un momento in cui i disturbi mentali sono in aumento mi riempie di orgoglio. Troverò una squadra di colleghi competenti e motivati, soprattutto dopo la perdita di Barbara Capovani, e sono convinto che insieme continueremo a gestire con professionalità un settore così complesso.“

“Sono molto soddisfatta di questa nomina,” ha commentato la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani. “Giorgio Corretti è un professionista giovane ma altamente qualificato, con una solida esperienza. La sua preparazione lo rende la scelta ideale per questo ruolo di grande importanza, in un territorio particolarmente delicato. Gli auguro un buon lavoro, certa che saprà valorizzare il capitale umano dei vari settori della salute mentale.“

Last modified: Dicembre 5, 2024