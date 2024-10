“The Night of Siam” al Palasport di Pisa la grande notte degli sport da combattimento

Scritto da Antonio Tognoli• 8:48 am• Pisa, Sport

L’appuntamento è a partire dalle ore 16 sabato 26 ottobre

PISA – Per l’edizione 2024 della prestigiosa “The Night of Siam” si congiungeranno tutti i pilastri degli sport da combattimento: finalmente la Noble Arte varcherà il ring di una delle serate più prestigiose in Italia. L’evento che si terrà sabato 26 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Pisa avrà inizio alle ore 16 e si prolungherà fino a tarda serata.

di Antonio Tognoli

Ad aprire le danze fino alle 18.30 circa, saranno una serie di match pugilistici in cui si sfideranno atleti di alto livello, tra i migliori delle proprie categorie di peso in Italia; programma ad organizzazione della storica Pugilistica Galileo Galilei. Cominciamo a presentare la pregiata card a partire da Manuel Pieri, atleta di Casciana Terme già due volte medaglia d’argento sia ai campionati U22 che ai campionati assoluti. Pieri affronterà Giorgio Scardigli , empolese e nipote d’arte, in una scoppiettante rivincita.

A seguire entrerà in campo uno dei pugili della scuderia di casa Galilei: Gabriel Gazzoli che precederà Samuele e Simone Marocchini; quest’ultimo si opporà in un test match in vista dei prossimi campionati regionali. In chiusura della parte dilettantistica scalderanno il pubblico e lo prepareranno al main event, due delle atlete di punta dei rispettivi team: Alessia Mostarda, per la Boxing Team San Giuliano Terme, talentino, già ben conosciuta ed affermata in Italia in quanto argento agli ultimi campionati di categoria e Federica Pardini atleta della Pugilistica Galilei impegnata in un ultimo match prima della partecipazione al torneo nazionale a squadre che si terrà a Pompei, alla sua seconda partecipazione consecutiva lo scorso anno contribuiì al piazzamento della squadra toscana in seconda posizione, grazie alle sue due vittorie.

Dulcis in fundo il main event su cui tutti gli occhi sono puntati, sfida rara tra due prospect imbattuti che combatteranno senza paura per confermare la loro voglia di vincere e di affermarsi nel panorama pugilistico italiano.

Per l’angolo rosso Marvin Ademaj, pugile di casa che già conosce il nostro ring in quanto culla del proprio esordio vincente, batterà i guanti del potente pugile Balde Alia, che vanta un record di tre vittorie su tre con ben due ko.

I due sfidanti porteranno una battaglia d’altri tempi, in cui sarà fondamentale non perdersi nemmeno un’azione.

Pisa ormai all’apice delle città italiane per gli sport da combattimento, ringrazia la Pugilistica Galilei e la Kurosaki Dojo per il costante impegno nel portare in scena eventi sempre più prestigiosi. Alle ore 19 ci saranno dieci match dilettanti di Muay Thai e kick boxing che andranno ad aprire alle ore 20 il Gala Pro.

Il Galà professionistico sarà composto da otto match Pro tra i migliori fighter internazionali, saranno cinque gli atleti pisani della Kurosaki Dojo impegnati, Enrico Carrara, Gerardo Luperini, Federico Perri, Michela Galli e Carlotta Dama. Luperini e Dama avranno la chance titolata e si giocheranno la possibilità di conquistare il titolo europeo di Muay Thai. L’organizzazione ringrazia l’amministrazione del Comune di Pisa per tutta la disponibilità e nel metterci nelle migliori condizioni possibili pe organizzare questi eventi.

Last modified: Ottobre 24, 2024