Terminato il primo lotto di lavori delle lapidi: si parte con il secondo

SAN GIULIANO TERME – Gli interventi di restauro delle lapidi marmoree del palazzo comunale “Niccolini” sono terminati. Le operazioni hanno interessato la manutenzione delle lapidi dedicate a Garibaldi, a Niccolini, al 10° e 45° anniversario della Liberazione di San Giuliano Terme il 26 settembre 1944 e ad una massima del patriota repubblicano Felice Cavallotti.

Saranno invece in montaggio, il prossimo lunedì 27 maggio, le impalcature lungo la parete del palazzo che ospita la lapide commemorativa di Percy Bysshe Shelley, che soggiornò a San Giuliano Terme nel periodo in cui con la moglie Mary Shelley risiedette in Toscana.

Per quanto riguarda i lavori lungo il palazzo comunale, condotti dall’impresa specializzata Arterestauro, sono stati eseguiti: pulitura, trattamento consolidante della materia e ripristino dei caratteri (ove risulti mancante il colore) al fine di ridare lettura completa dell’insieme. Le modalità di intervento hanno: rimozione deposito patina biologica; pulitura ad impacchi delle superfici lapidee, risciacquo con acqua demineralizzata e spugna naturale, fissaggio e consolidamento aree oggetto di sfarinamento, rimozione vecchie stuccature, stuccatura di lesioni e fessurazioni, spazzolatura di elementi in ferro e applicazione di antiruggine, applicazione di protettivo finale.

Le operazioni preliminari sono state poi un momento formativo per studentesse e studenti dell’istituto Santoni di Pisa con lo stage di alternanza scuola lavoro del progetto formativo “Percorsi per le competenze trasversali e orientamento”. L’Amministrazione comunale ci tiene ringraziare, per quanto fatto fino ad oggi, le maestranze della Arterestauro e buon lavoro per il proseguimento degli interventi in largo Shelley.

Last modified: Maggio 23, 2024