Tempio Vivo 2026, a Montefoscoli la rassegna per il bicentenario di Andrea Vaccà Berlinghieri

Written by Redazione• 12:52 pm• Palaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PALAIA – Prende il via Tempio Vivo 2026, la rassegna dedicata al bicentenario della scomparsa di Andrea Vaccà Berlinghieri, con un calendario di appuntamenti che intreccia arte contemporanea, divulgazione storica, letteratura e ricerca nello scenario del Tempio di Minerva Medica di Montefoscoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale del territorio, restituendogli un ruolo centrale come spazio di incontro, conoscenza e partecipazione. Attraverso un programma multidisciplinare, la rassegna intende celebrare la figura di Andrea Vaccà Berlinghieri, medico, studioso e uomo di cultura, facendo dialogare arte, storia, letteratura e ricerca in un luogo simbolicamente dedicato a Minerva, dea della sapienza, delle arti e delle scienze.

«I piccoli monumenti e i siti storici custodiscono la memoria e l’identità delle nostre comunità – sottolinea la sindaca Marica Guerrini – e meritano di essere conosciuti, vissuti e restituiti ai cittadini attraverso progetti culturali di qualità. Tempio Vivo dimostra come la valorizzazione del patrimonio possa diventare uno strumento di crescita culturale, sociale e turistica, capace di coinvolgere residenti e visitatori e di rafforzare il senso di appartenenza al territorio».

La curatrice del Tempio di Minerva Medica e organizzatrice della rassegna, Sheila Giglione, evidenzia come Tempio Vivo voglia dimostrare che anche i piccoli monumenti possono diventare luoghi dinamici, capaci di generare cultura, incontro e partecipazione. La scelta di celebrare Andrea Vaccà Berlinghieri attraverso linguaggi diversi nasce dalla volontà di restituire la complessità della sua figura, valorizzando al tempo stesso il significato simbolico del Tempio come luogo di conoscenza, creatività e dialogo.

La manifestazione si aprirà venerdì 11 luglio alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra “Nature and Environment” dell’artista Jorgelina Alessandrelli, un percorso espositivo di opere tessili ispirate alla natura e al rapporto tra uomo e ambiente.

Alle 18 seguirà la conferenza di Sergio Costanzo, dal titolo “I Vaccà Berlinghieri. Note di elettromagnetismo, storia e letteratura”, dedicata all’eredità culturale e scientifica della famiglia Vaccà Berlinghieri. L’incontro proporrà un approfondimento sul contributo della famiglia allo sviluppo della scienza, della politica e della letteratura, soffermandosi anche sul contesto culturale della Pisa dell’epoca, tra suggestioni legate alla nascita del Frankenstein di Mary Shelley e agli sviluppi della moderna elettrofisiologia.

Sabato 12 luglio alle 17, il Tempio ospiterà la presentazione del libro “La piramide di Bomarzo” di Marco Salvadori. L’autore illustrerà i risultati di una ricerca condotta negli ultimi cinque anni, dedicata allo studio di un’antica civiltà e dei suoi sistemi di orientamento nel tempo. L’appuntamento accompagnerà il pubblico in un viaggio tra archeologia e archeoastronomia, alla scoperta di un patrimonio monumentale italiano ancora ricco di significati.

La rassegna proseguirà il 25 luglio con “Fucine Minerva”, festival multidisciplinare che farà dialogare musica, arti visive, performance e momenti di approfondimento, trasformando il Tempio in uno spazio di sperimentazione e incontro.

A chiudere il calendario sarà, il 6 settembre, un tour speciale del Tempio di Minerva Medica, pensato per offrire un’esperienza più accogliente, partecipata e accessibile a pubblici diversi. Il percorso guidato privilegerà il racconto, l’ascolto e una fruizione attenta e inclusiva degli spazi, permettendo ai visitatori di riscoprire il valore storico, culturale e umano del luogo.

Con questo programma, Tempio Vivo 2026 si propone non solo come celebrazione del bicentenario di Andrea Vaccà Berlinghieri, ma anche come progetto di valorizzazione culturale capace di mettere in dialogo il patrimonio storico con le sensibilità contemporanee, confermando il Tempio di Minerva Medica come uno dei luoghi simbolo della cultura e dell’identità del territorio.

Last modified: Luglio 10, 2026