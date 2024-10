Tecnologia e formazione al centro del I° Congresso SISMAX sulle maxi-emergenze a Pisa

Scritto da admin• 1:31 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il I° Congresso Nazionale di SISMAX a Pisa ha riunito oltre 270 sanitari e tecnici per discutere l’uso delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la data integration, nella gestione delle maxi-emergenze. L’evento ha evidenziato l’importanza della formazione e della pianificazione per migliorare la risposta a eventi catastrofici.

Simulazioni pratiche, come il crollo di una palazzina con 30 feriti e contaminazione chimico-batteriologica, hanno messo i soccorritori di fronte a scelte critiche.

Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, e altri relatori hanno sottolineato il valore della formazione e della collaborazione tra sanità, Protezione Civile e volontariato.

Durante il congresso è stato presentato il nuovo manuale “SISMAX Technician” e sono state annunciate future collaborazioni con istituti universitari per promuovere la cultura delle maxi-emergenze in Italia.

Last modified: Ottobre 18, 2024