“Counseling Day 2024”: eventi gratuiti in tutta Italia per scoprire il potere dell’ascolto

PONTEDERA – Per il secondo anno consecutivo, AssoCounseling, Associazione professionale di categoria, promuove il “Counseling Day” in tutta Italia. L’iniziativa, prevista tra il 21 ottobre e i giorni vicini, offre una serie di eventi gratuiti dedicati alla promozione e alla conoscenza del counseling, organizzati dai professionisti associati. Tutte le attività, suddivise per regione, sono consultabili sul sito ufficiale https://www.counselingday.it/, dove è possibile scegliere gli eventi più adatti alle proprie esigenze.

Per la TOSCANA, il link diretto è https://www.counselingday.it/event-type/toscana/.

Nella provincia di Pisa, alcuni professionisti hanno organizzato un evento intitolato “Il potere dell’ascolto nel Counseling – un amico ti sente, il counselor ti ascolta!”, che si terrà il 20 ottobre presso il centro POLIEDRO, dalle 16:00 alle 19:00. Il programma prevede una presentazione sul counseling, i suoi ambiti di intervento, laboratori interattivi sull’ascolto e le emozioni, oltre alla possibilità di sperimentare un colloquio di counseling.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione (contattare Annamaria Ghianda al 3471672830) e gode del patrocinio del Comune di Pontedera.

Partecipando all’iniziativa, si potrà scoprire come il counseling può aiutare a migliorare la qualità della vita, a ristabilire le priorità e a riconnettersi con il proprio mondo emotivo. Per ulteriori informazioni: Annamaria Ghianda 3471672830.

FOTO TRATTA DA https://www.counselingday.it/

