Teatro Nuovo: in scena “Mercoledì delle ceneri” e master class con Valentina Esposito

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa presenta uno degli appuntamenti più intensi della stagione: Mercoledì delle ceneri, nuova produzione della Compagnia Fort Apache Cinema Teatro diretta da Valentina Esposito, in scena il 29 novembre alle ore 21:00 e il 30 novembre alle ore 18

Scritto e diretto da Valentina Esposito, Mercoledì delle ceneri esplora temi urgenti come la violenza di genere, il potere dei ruoli patriarcali, il silenzio delle comunità e quei meccanismi invisibili che proteggono gli autori di abusi e isolano le vittime. La storia si svolge durante il Carnevale in un paese di provincia, dove la tradizione dei fantocci rituali diventa metafora di un ciclo di violenze che si ripete sotto le maschere della festa.

Fort Apache Cinema Teatro è l’unica compagnia stabile italiana composta da attori ex detenuti, oggi professionisti, che portano sulla scena un’intensità unica, frutto di percorsi umani e artistici profondi. Il cast comprende Alessandro Bernardini, Fabio Camassa, Luca Carrieri, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Roberto Fiorentino, Sofia Iacuitto, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Giancarlo Porcacchia, Cristina Vagnoli e Camila Urbano.

Il 30 novembre, dalle 10:00 alle 14:00, il Teatro Nuovo ospita anche una master class sul teatro sociale, condotta da Valentina Esposito e rivolta ad attori, formatori, operatori e a chiunque voglia approfondire il lavoro della compagnia. L’incontro affronta pratiche di conduzione, creazione scenica, dinamiche di gruppo e drammaturgia in contesti complessi, con un focus sui percorsi di reinserimento attraverso l’arte.

Costo: 20 euro. Max 20 partecipanti attivi e 20 uditori.

Biglietti spettacolo

Disponibili su CiaoTickets e presso la biglietteria del teatro (mar 10:00–13:00 / gio 16:00–19:00 e un’ora prima degli spettacoli).

Tariffe: Intero 18€ / Soci Coop e Convenzionati 15€ / “Scuola Amica” 13€ / Studenti e Universitari 10€ / Soci UICPI 15€ + accompagnatore gratuito.

Iscrizioni master class

Tramite modulo online sul sito del Teatro Nuovo, sezione Formazione – Workshop.

Contatti

Teatro Nuovo Pisa – Piazza della Stazione 16

