Tanti auguri a Nicolas Andrade

Scritto da admin• 11:10 am• Pisa SC

dì Maurizio Ficeli



PISA – Compleanno importante in casa Pisa. Nicolas Davide Andrade estremo difensore della compagine nerazzurra, giunto all’ombra della Torre Pendente in questa stagione, proveniente dalla Reggina, compie 35 anni, essendo nato a Colorado do Oeste in Brasile, il 12 aprile 1988.

Nicolas si sta confermando sempre più un valore aggiunto nel team allenato da mister Luca D’Angelo.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al portiere di origine brasiliana i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Aprile 12, 2023