Il Pisa al lavoro in vista della Ternana. Domenica il posticipo al “Liberati”

PISA – Il Pisa Sporting Club ha immediatamente ripreso la preparazione in vista della sfida in programma domenica (ore 16.15) contro la Ternana allo Stadio “Liberati” di Terni.

La squadra nerazzurra si è radunata martedì 12 aprile al “Cetilar” di San Piero a Grado per effettuare una seduta con carichi differenziati per i calciatori scesi in campo contro il Cagliari; per tutti gli altri lavoro atletico, esercitazioni tecniche e partitella a ranghi contrapposti.

Il programma della settimana proseguirà, senza la consueta seduta a porte aperte mercoledì pomeriggio a San Piero e quindi giovedì pomeriggio all’Arena Garibaldi con un test match contro la formazione Primavera.

Venerdì pomeriggio nuova seduta tecnico-tattica al “Cetilar” e quindi sabato mattina la rifinitura all’Arena che precederà la partenza per l’Umbria.

