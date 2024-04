Scritto da admin• 8:04 am• Pisa SC

PISA – Oggi festeggia il suo compleanno Lisandru Tramoni. L’attaccante di origine corsa compie 21 anni, essendo nato ad Ajaccio il 18 Aprile 2003.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

