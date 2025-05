Tagli del Ministro Salvini al territorio pisano: interrogazione in Senato della senatrice Ylenia Zambito

Written by admin• 12:36 pm• Pisa, Politica

PISA – A seguito dei tagli annunciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal ministro leghista Matteo Salvini, che vedono tagli per il territorio pisano fino al 70%, la senatrice del Partito democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare.

“I tagli di Salvini alla provincia di Pisa sono enormi, come denunciato dal presidente dell’ente Massimiliano Angori, una ulteriore decurtazione delle risorse per la manutenzione straordinaria, uno schiaffo ai territori e alle difficoltà che devono affrontare”, dice l’esponente dem. La provincia di Pisa, la seconda più popolata dopo l’area del capoluogo regionale Firenze, è un territorio dove insistono diverse attività produttive. Molte sono infatti le aziende nei settori primario, secondario, terziario e terziario avanzato, centri universitari e della ricerca, centri ospedalieri, a partire da quello pisano, con fortissima attrattività da tutta Italia e gli altri di Pontedera e Volterra che servono le aree interne, oltre svariati luoghi di turismo che attirano persone da tutto il Mondo, come Pisa, Volterra, San Miniato e tutta la rete dei bellissimi borghi. Una provincia densamente abitata intorno ai maggiori centri, ma anche con molte zone decentrate. Sono tutti aspetti che richiedono infrastrutture adeguate e ben manutentate.

“Dopo i soldi spariti per le infrastrutture intorno all’interporto di Guasticce e per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Pisa-Firenze e dopo le promesse-slogan non mantenute all’incontro organizzato da Confindustria a Pisa nel 2023, che combaciava tra l’altro con il periodo della campagna elettorale comunale pisana, continua l’attacco del ministro Salvini al territorio pisano e alla Toscana – denuncia Zambito -. Mi domando come si possano orchestrare tali politiche di penalizzazione dello sviluppo infrastrutturale: a fronte di tagli così profondi e degli evidenti problemi che ne deriveranno e che ricadranno sui territori, chiedo al Ministro come penserà di assicurare adeguate risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, funzionale a garantire la sicurezza stradale e la piena fruibilità delle stesse da parte dei cittadini”.

