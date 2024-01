Susanna Ceccardi (ID): “Crediamo in un Europa diversa. Dalle elezioni europee uscirà un centro destra più forte”

Scritto da admin• 11:53 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La corsa alle Elezioni Europee per Susanna Ceccardi è già iniziata. Domenica 21 gennaio oltre 300 persone hanno assistito all’incontro pubblico organizzato dall’Europarlamentare della Lega con Identità e Democrazie presso Hotel Tower Plaza a Pisa dal titolo “L’immigrazione nell’Unione Europea: l’approccio degli Stati Membri alla sfida” che ha coinvolto molti ospiti tra cui Thierry Mariani, Rassemblement Nacional, Marco Bassano Docente presso l’Universita di Milano, Luciano Bozzo docente presso l’Universita dì Firenze e Raphael Audouard, Direttore Fondazione ID.

di Antonio Tognoli

“Crediamo in un Europa diversa con l’Immigrazione che è un tema molto importante. Lo abbiamo affrontato insieme al mio collega francese già ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo di Nicolas Sarkozy, da cui si dibatte da anni, ma è ancora al centro delle preoccupazioni dei cittadini europei. L’ultimo sondaggio ha ribatdito come la popolazione europea sia contraria ad un imigrazione sregolata e di massa in Europa perchè l’impatto è negativo soprattutto per l’immigrazionme illegale, che va in mano alla criminalità organizzata riempie le nostre città di insicurezza di lavoro a basso costo di un problema che riguarda anche il welfare states come per esempio le assegnazioni delle case popolari – afferma Susanna Ceccardi – E’ stato un dibattito aperto e molto leale tra tutti gli intervenuti anche se la Lega ha ben chiaro quali sono le linee guida da seguire in Europa”.

“Per primo dobbiamo controllare meglio le frontiere esterne anche con l’aiuto della Frontis l’agenzia che curava in passato questo aspetto e che adesso si occupa solo di diritti umani. Dobbiamo altresì controllare meglio i flussi dell’immigrazione senza riempire i nostri hotspot di immigrati e controllandone i flussi dai loro paesi di origine e decidere chi ha diritto a partire e chi no, risparmiando agli immigrati stessi viaggi pericolosi che possono diventare come è stato pericolosi viaggi della morte – continua Susanna Ceccardi che afferma: “Dalla prossima tornata elettorale europea verrà fuori un centro destra più forte. La destra sta prendendo quota in tanti paesi europei”.

“Come Susanna Ceccardi sarò candidata per la Lega alle Elezioni Europee e posso dire ai cittadini, che vogliono ancora un cambiamento in Europa in questi anni mi sono battuta in maniera forte a Bruxelles e a Strasburgo e non ho mai fatto mancare il mio impegno. Da vent’anni faccio politica a Pisa ed in Toscana per le mie idee, non le mai cambiate, non ho mai cambiato partito e i cittadini in me possono trovare l’affidabilità che cercano e quando votano Susanna Ceccardi, hanno dall’altro una interlocutrice che difende i loro diritti in Italia e soprattutto si fa rispettare sui banchi del parlamento europeo, per difenderne i loro interessi, senza mai cedere al politicamente corretto e ad una sinistra che vuole prevaricare il prossimo”.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 22, 2024