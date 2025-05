SummerCamp@Unipi: Un’opportunità per orientarsi dopo le superiori

Written by admin• 11:57 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Scegliere cosa studiare dopo le scuole superiori è una delle decisioni più importanti e complesse per molti giovani. Per aiutarli a fare una scelta consapevole, l’Università di Pisa organizza il SummerCamp@Unipi, un evento gratuito che si terrà il 25 e 26 giugno, dalle 9 alle 17, presso il Polo Fibonacci (Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa). Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno tramite un apposito form. Al termine del camp, verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per 15 ore di PCTO.

SummerCamp@Unipi è un’iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il mondo universitario, interagire con docenti e tutor, partecipare a laboratori, seminari tematici, dimostrazioni e attività interattive. Un’occasione unica per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Ateneo e orientarsi con maggiore consapevolezza verso il futuro.

Il programma prevede approfondimenti su vari temi, tra cui l’offerta formativa, le modalità di accesso all’università, le borse di studio, i servizi di inclusione e il supporto allo studio. Saranno anche affrontati argomenti fondamentali come il metodo di studio, la gestione dell’ansia da esame e la scelta consapevole del percorso universitario. I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande, chiarire dubbi e raccogliere informazioni utili per affrontare con serenità il passaggio dalla scuola all’università.

“Comprendo le incertezze e i dubbi che molti giovani affrontano in questo periodo,” afferma Laura Marcucci, delegata all’orientamento dell’Università di Pisa. “Il passaggio dalle scuole superiori all’università può sembrare una grande sfida, ma l’Università di Pisa è un luogo che accompagna ogni studente nella scelta del percorso giusto e, una volta iscritti, offre supporto in ogni fase del proprio cammino di studio e crescita.“

