Summer School HoW: scrittura per la scena a Pisa

PISA – Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa propone l’evento estivo Hues of Writing (HoW) – Scritture per la scena: teatro e serie TV, nell’ambito del Progetto CECIL – Centro di Eccellenza per il Contrasto all’Impoverimento Linguistico, selezionato come Progetto di Eccellenza per il periodo 2023-2027 dal MUR.

Programmata a Pisa dall’8 al 13 luglio presso il Polo Le Benedettine (piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16), l’edizione 2024 di Hues of Writing offrirà due laboratori di 28 ore ciascuno, uno dedicato alla scrittura teatrale e l’altro alla scrittura per le serie TV.

Ogni partecipante svilupperà e discuterà un project work finale, oltre a partecipare a incontri plenari e tavole rotonde con esperti della letteratura, della scrittura creativa e degli studi sulla trasposizione mediale. Il programma settimanale include anche eventi culturali nella città di Pisa, come visite guidate, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

Roberta Cella, coordinatrice della Summer School, sottolinea che l’evento arricchisce l’offerta formativa dell’Università di Pisa, unendo competenze accademiche e professionali. Fino al 30 aprile 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione per studenti universitari, neolaureati, dottorandi, insegnanti e ricercatori interessati alla scrittura per la scena.

Due borse di studio sono disponibili per i partecipanti, una offerta dall’Università di Pisa e l’altra dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica nel contesto del Progetto CECIL. Il superamento della prova finale consente l’acquisizione di 3 CFU, compatibilmente con i regolamenti dei Corsi di Studio.

Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento, sottolinea l’importanza del progetto CECIL nel contrastare l’impoverimento linguistico e nell’aprire il Dipartimento al mondo del lavoro e della didattica avanzata.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ammissione, sulle modalità di iscrizione, sui costi e sulle scadenze, si rimanda alla pagina della Summer School HoW sul sito dell’Università.

