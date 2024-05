Successo straordinario per i concerti di fine anno dell’Accademia Musicale Alta Valdera: oltre 1500 partecipanti in tre giorni

Scritto da admin• 2:47 pm• Peccioli, Eventi/Spettacolo, Pisa

PECCIOLI – Più di 1500 persone hanno partecipato ai concerti di fine anno dell’Accademia Musicale Alta Valdera, tenuti tra la Galleria dei Giganti e la chiesa di San Verano in soli tre giorni. L’Accademia, fondata 18 anni fa dal Comune di Peccioli, è diretta dal maestro Simone Valeri e gestita dalla Fondazione Peccioliper. Quest’anno ha accolto oltre 440 allievi, dai 3 agli 80 anni, provenienti da diverse province toscane.

I concerti hanno avuto inizio il 23 maggio con un omaggio a Giacomo Puccini nella chiesa di San Verano, con la classe di canto della maestra Rossana Bertini, l’ensemble dell’AMAV, la Corale Valdera, il pianista Andrea Tobia, e il direttore Simone Valeri. Dal 24 maggio, i concerti si sono spostati alla Galleria dei Giganti, che aveva già accolto oltre 600 persone per l’evento “Borgo dei Borghi 2024”.

Il programma ha incluso esibizioni delle classi di chitarra, violino, pianoforte, ottoni, batteria e del coro di voci bianche dell’Accademia. I concerti finali si sono tenuti il 25 maggio con doppio appuntamento, alle 16 e alle 21, con esibizioni di vari strumenti e il canto moderno.

A maggio si sono anche svolti gli esami accademici, con attestati riconosciuti come crediti formativi per le scuole superiori e gli indirizzi universitari. L’Accademia continua a offrire nuove opportunità, come l’introduzione della fisarmonica, e ha già riaperto le iscrizioni per il prossimo anno accademico. Per informazioni: 338 296 3108, l.guiggi@fondarte.peccioli.net.

Last modified: Maggio 28, 2024