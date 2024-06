“Successi e conferme: Il Partito Democratico trionfa nelle amministrative locali”. Le dichiarazioni di Oreste Sabatino

Scritto da admin• 6:35 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Oreste Sabatino Segretario provinciale PD Pisa

“Il Partito Democratico conferma i sindaci di Pontedera e San Miniato, due città strategiche rispettivamente nella Valdera e nel Cuoio. Il risultato, non scontato, è merito del lavoro dei nostri candidati e dell’impegno della coalizione sul territorio. Auguriamo a Matteo Franconi, Simone Giglioli, ai consiglieri e alle future giunte un proficuo mandato. Un ringraziamento speciale a Fabrizio Lupi, che a Ponsacco ha dimostrato grande generosità nonostante il risultato favorevole alla destra. Conclusa in modo positivo anche la tornata amministrativa grazie al secondo turno odierno, che ha visto il centrosinistra affermarsi in Toscana e in città chiave come Perugia, Potenza e Bari a livello nazionale. Questi successi, uniti alla vittoria alle europee, indicano una revitalizzazione del centrosinistra e inviano un segnale forte al governo“, conclude Sabatino.

