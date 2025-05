“Sportello Amico”: nasce il nuovo servizio gratuito di educazione finanziaria di Confartigianato Pisa

Written by admin• 12:01 pm• Attualità, Pisa

PISA- Offrire supporto concreto e orientamento nelle scelte economiche quotidiane: è questa la missione di “Sportello Amico”, il nuovo servizio gratuito promosso da Confartigianato Imprese Pisa e rivolto a soci, pensionati, imprese, iscritti ANCoS e loro familiari.

Nato per rispondere al crescente bisogno di educazione finanziaria e consulenza personalizzata, lo sportello si propone di rendere più comprensibili temi spesso complessi come pensioni, risparmio, fisco e gestione economica. “Vogliamo rendere la finanza accessibile, con parole semplici e strumenti concreti – spiega Michele Mezzanotte, Segretario Generale di Confartigianato Pisa –. In un contesto in cui molte persone si trovano sole davanti a decisioni importanti, ‘Sportello Amico’ nasce per offrire ascolto, chiarezza e supporto pratico”.

Il servizio offrirà consulenze individuali, percorsi di alfabetizzazione finanziaria e un accompagnamento su misura su temi che spaziano dalla gestione della pensione alla pianificazione del risparmio, dall’assistenza fiscale all’orientamento per le imprese.

A garantire professionalità e competenza, due consulenti esperti: Gianni Buti e Andrea Lenzi, che seguiranno ogni utente in base alle specifiche esigenze personali o aziendali.

Lo sportello sarà attivo su appuntamento presso le sedi di Confartigianato a Pisa, Buti e Ponsacco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato via e-mail o telefono.

Last modified: Maggio 8, 2025