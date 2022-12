Spaccata alla Farmacia Comunale a Porta a Lucca: furto sventato dall’arrivo delle Guardie di Città

Scritto da admin• 1:27 pm• Cronaca, Pisa, Tutti

PISA – La notte scorsa intorno alle 2 a Pisa in via XXIV Maggio, la pattuglia del Corpo Guardie di Città, intervenuta a seguito di segnalazione di allarme intrusione ed ha messo in fuga due malintenzionati che avevano spaccato la vetrata della sanitaria della farmacia comunale 2 per accedere al suo interno.



Visto che la vetrina della porta di ingresso era stata danneggiata e presentava un grosso buco, per evitare che i malintenzionati tornassero a completare la loro azione furtiva, le Guardie di Città intervenute sono rimaste sul posto a presidiare l’attività commerciale fino al mattino, quando è arrivato il responsabile del punto vendita.



Le immagini della videosorveglianza della farmacia hanno certificato che il tempestivo intervento delle auto-pattuglie del Corpo Guardie di Città non ha permesso ai malviventi di appropriarsi dei beni custoditi al suo interno.



Ancora una volta il potenziamento dei controlli nelle ore notturne da parte delle auto-pattuglie del Corpo Guardie di Città è servito a scongiurare episodi furtivi a danno delle attività che usufruiscono dei servizi di sicurezza dell’Istituto di Vigilanza Privata.



Sul posto è intervenuta la radiomobile dei Carabinieri per le indagini visto che in città, ma anche nella vicina area industriale di Ospedaletto, ormai è un bollettino di guerra : capita spesso che le attività devono fare la conta dei danni quando vengono prese di mira nottetempo da ladri che spaccano porte e vetrine per rubare all’interno dei locali.

