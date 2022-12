Al Centro trasfusionale con il coro di voci Gospel “Voices of heaven”: 35 donazioni in una vigilia di Natale all’insegna della solidarietà

Scritto da admin• 2:55 pm• Attualità, Pisa, Tutti

PISA – E’ stata una Vigilia di Natale all’insegna della solidarietà il 24 dicembre scorso al Centro trasfusionale dell’Aoup dove si è tenuto il concerto del Coro Gospel “Voices of heaven” (diretto dal maestro Sandro Macelloni) che – in collaborazione con le associazioni dei donatori Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza (sezione di Pisa) e tutto lo staff medico, infermieristico e tecnico dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti – ha fruttato ben 35 donazioni fra sangue intero, piastrinoaferesi, eritroaferesi, plasmaferesi e candidati donatori.



Fra coloro che hanno dato il loro contributo donando il sangue lo stesso direttore del coro e Alessandra Saviozzi, corista nonché socia fondatrice e tesoriera dell’Avis di San Giuliano Terme. Ad accogliere la formazione canora, in segno di gratitudine per la sensibilità dimostrata, erano presenti il direttore della struttura, Alessandro Mazzoni, e la coordinatrice infermieristica Anna Michelotti.

Anche in occasione dell’Epifania sono previste iniziative al Centro trasfusionale, sempre per ricordare che il sangue può salvare tante vite umane e che donare è un atto civico di estrema importanza.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13.

E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742

