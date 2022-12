Mercato: Leali e Forte nel mirino del Pisa

Scritto da admin• 1:15 pm• Pisa SC

PISA – Il girone di andata si è appena concluso. Neanche il tempo di pensare a festeggiare l’arrivo del 2023 che ci si tuffa già sul mercato.

di Francesco Michelotti

Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Afredo Pedullà, l’estremo difensore dell’Ascoli Nicola Leali è finito nel mirino del Pisa. Il portiere classe 1993 si sta mettendo in luce con la maglia dell’Ascoli in Serie B e in scadenza di contratto con il club marchigiano, sta temporaggiando. Profilo gradito a molti club, Leali potrebbe vestire la maglia del Pisa, società pronta ad acuistarlo nel prossimo luglio.



Da segnalare anche l’interessamento sempre secondo Pedullà del club nerazzurro per Francesco Forte. Forte fu portato a Pisa da Ilde Stafico ma attualmente ha costi alti (il Benevento vuole un milione per il cartellino) e c’è concorrenza se le voci fossero confermate e si concretizzasse sarebbe un ritorno per Francesco che sfondò nella allora Beretti nerazzurra per trovare posto poi nel Pisa che lo cedette in serie B al Cittadella.

(Visited 144 times, 144 visits today)

Last modified: Dicembre 28, 2022