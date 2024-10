Sos sangue: cori, concerto e teatro in ospedale per attirare i donatori al Centro trasfusionale

Scritto da admin• 1:45 pm• Attualità, Pisa

PISA – Sarà un mese di ottobre denso di iniziative per sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue ed emocomponenti, nell’auspicio che ci sia un’inversione di tendenza rispetto alla grave carenza registratasi nei mesi scorsi.

Lo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alle associazioni dei donatori ha infatti messo in piedi, con la preziosa collaborazione di enti e istituzioni, tre giornate di iniziative il 12, 13 e 20 ottobre.

Sabato 12 ottobre, dalle 10 alle 12, si esibirà al Centro trasfusionale il Coro dell’Università di Pisa diretto da Stefano Barandoni.



Domenica 13 ottobre, dalle 16.30 alle 18, invece, saranno protagonisti il Coro Gospel “Voices of heaven” diretto da Sandro Macelloni e il Coro delle Voci bianche della Scuola Buonamici diretto da Angelica di Taranto. Il concerto si terrà all’edificio 30 B (ingresso edificio 10) del presidio ospedaliero di Cisanello.



Infine domenica 20 ottobre, al Centro trasfusionale, sarà la volta del gruppo teatrale della parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago che si esibirà a partire dalle 10, mettendo in scena una rivisitazione del film “Sister Act”.

Augurando una cospicua partecipazioni agli eventi, con tante donazioni, l’Aoup ricorda gli orari di apertura del Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Last modified: Ottobre 8, 2024