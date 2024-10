Scritto da admin• 2:00 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Traffico bloccato in FI-PI-LI in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11:30, nella zona tra Ginestra Fiorentina e Montelupo.

La causa sarebbe stato il ribaltamento di un camion. Le code si registrano ancora in entrambe le direzioni. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto le forze dell’ordine oltre al 118 e ai Vigili del Fuoco.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK

Last modified: Ottobre 8, 2024