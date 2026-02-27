Sogni e canzoni anni ’50: “…Fino alle Stelle!” alla Città del Teatro

Written by admin• 12:17 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Sabato 28 febbraio alle ore 21 il palco de La Città del Teatro di Cascina ospita “…Fino alle Stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale”, scritto e interpretato da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Una commedia musicale romantica, ironica e coinvolgente, dal forte sapore italiano.

Protagonista è Agnese Fallongo, vincitrice nel 2023 del Premio Nazionale Franco Enriquez come miglior attrice per il teatro classico e contemporaneo, affiancata da Tiziano Caputo, attore, autore e musicista polistrumentista. I due artisti formano il duo Agnese&Tiziano, realtà originale del teatro musicale contemporaneo, capace di fondere recitazione, musica dal vivo, comicità e poesia in uno stile riconoscibile e personale. Il loro percorso, sviluppato anche con il coordinamento creativo di Adriano Evangelisti e la regia di Raffaele Latagliata, ha dato vita a una vera e propria trilogia teatrale.

Al centro dello spettacolo la storia di Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, che convince Maria, giovane donna di talento e dall’apparenza riservata, a intraprendere un viaggio attraverso l’Italia degli anni ’50 senza denaro ma con un grande sogno: conquistare fama e gloria, arrivare “fino alle stelle”.

È un viaggio lungo lo Stivale fatto di dialetti, tradizioni, musica dal vivo e incontri, che diventa anche un percorso interiore tra ambizioni, fragilità, ironia e desiderio di riscatto. Una storia che racconta il coraggio necessario per inseguire i propri sogni, anche quando sembrano lontani.

“…Fino alle Stelle!” è uno spettacolo capace di alternare leggerezza e intensità emotiva, coinvolgendo pubblici diversi grazie a una scrittura brillante e a una messa in scena dinamica.

L’appuntamento è sabato 28 febbraio alle ore 21 a La Città del Teatro di Cascina.

Produzione Teatro de Gli Incamminati / ARS – creazione e spettacolo.

Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone e presso il teatro.

Per informazioni: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it – lacittadelteatro.it.

Last modified: Febbraio 27, 2026