Lavori sulla linea Firenze–Pisa: rinnovo dei binari tra Empoli e San Miniatello

Written by Antonio Tognoli• 1:21 pm• Pisa, Attualità

PISA- Dal 2 marzo al 30 aprile sono in programma interventi di rinnovo dei binari sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa, nel tratto compreso tra Empoli e il bivio San Miniatello.

I cantieri interesseranno circa 17 chilometri di linea. L’investimento complessivo supera i 15 milioni di euro e coinvolge oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, insieme alle imprese appaltatrici. Saranno impiegati due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera.

Le attività si svolgeranno in assenza di circolazione ferroviaria per quattro notti a settimana, dal lunedì al giovedì, nelle ore notturne, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori. Durante il periodo dei lavori, nel tratto interessato sarà comunque prevista una riduzione della velocità dei treni.

Modifiche alla circolazione

Dal 2 marzo al 30 aprile sono previste variazioni per i treni del Regionale di Trenitalia sulle linee Firenze–Pisa, Firenze–Siena e Firenze–Grosseto.

In particolare:

modifiche agli orari con anticipi in partenza o posticipi in arrivo

in alcuni casi limitazioni di percorso

cancellazione dei servizi diretti tra Empoli e Firenze Castello

I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento.

I viaggiatori sono invitati a verificare in anticipo orari e variazioni consultando il sito e l’App Trenitalia nella sezione “Infomobilità”, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21 oppure rivolgendosi al personale di stazione.

Last modified: Febbraio 27, 2026