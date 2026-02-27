Ghezzano, sospensione idrica per lavori sulla rete

Acque informa che martedì 3 marzo, dalle ore 8.30 alle 14, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme, per consentire un intervento di manutenzione sulla rete idrica.
La sospensione interesserà le vie Capuana, Trilussa, VIII Marzo e via dei Condotti nel tratto compreso tra via Puccini e via Fucini.
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si esauriranno comunque in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno rinviati a mercoledì 4 marzo, con le stesse modalità e negli stessi orari.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
SAN GIULIANO TERME- Acque informa che, per consentire lavori di manutenzione sulla rete idrica a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme, martedì 3 marzo, dalle ore 8.30 alle 14, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie Capuana, Trilussa, VIII Marzo e via dei Condotti, nel tratto compreso tra via Puccini e via Fucini.
Al momento del ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato a mercoledì 4 marzo, con le stesse modalità e negli stessi orari.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Febbraio 27, 2026