Società della salute, cittadinanza onoraria ai Paracadutisti nel Consiglio Comunale di giovedì 22 maggio

Written by admin• 4:25 pm• Pisa, Politica

PISA – Molti gli argomenti in discussione nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 22 maggio, inizio dalle 14,30 ad oltranza dei lavori. Per iniziativa della Giunta comunale guidata dal Sindaco Michele Conti, i consiglieri comunali saranno chiamati a votare la “Proposta di riconfigurazione dell’attuale modello gestionale del Consorzio Società della salute”.

Prima, però, i consiglieri comunali voteranno la sostituzione del consigliere Lorenzo Vouk (Pisa al Centro) dalla Consulta dei giovani, l’acquisizione al demanio stradale di via Marmicciolo, tratti di via di Marmiceto e di via Capiteta a Ospedaletto e il conferimento della cittadinanza onoraria al Centro di addestramento paracadutisti Capar.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà aperta da alcuni question time che, questa volta, sono tre. Il primo, della consigliera Emilia Lacroce (La città delle persone), è sulla sicurezza. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti.

Il secondo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), è sulla rinuncia al finanziamento per alcuni progetti sociali. Gli risponderà l’assessora alle politiche socio abitative, Giovanna Bonanno.

Il terzo, infine, del consigliere Enrico Bruni (Pd), è sulla ventilata chiusura della Pam sul Viale delle Cascine. Gli risponderà l’assessore alle attività produttive Paolo Pesciatini.

Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nella Sala Delle Baleari di Palazzo Gambacorti e sono trasmesse in diretta streaming dal canale YouTube dello stesso Consiglio Comunale.

Last modified: Maggio 21, 2025