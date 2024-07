Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale cantano i successi dei Matia Bazar ad Eliopoli

Scritto da admin• 11:07 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, cantano i successi dei Matia Bazar: uno spettacolo coinvolgente che porta in scena la magia di canzoni senza tempo che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica.

La loro versione raffinata di Vacanze Romane, l’impareggiabile capolavoro dei Matia Bazar, che ha già compiuto quarant’anni, titola il Tour che grazie alla voce inconfondibile di Silvia Mezzanotte e il canto e la chitarra di Carlo Marrale, due fra i più noti membri della storica band nata a Genova nel 1975, regala una serata magica di Musica e Parole.

Carlo Marrale, cofondatore e coautore di tutte le loro canzoni più famose, incontra la magia di Silvia Mezzanotte, frontwoman per più di dieci anni dei Matia Bazar, in uno spettacolo coinvolgente in cui i due musicisti, proprio in virtù dell’essere stati entrambi parte della band seppur in formazioni diverse, rivelano una sorprendente affinità artistica e umana come se cantassero insieme da sempre.

Scorrono così, audaci e affascinanti come sempre, melodie indimenticabili e di gran classe che rispondono al nome di Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Solo tu, Mister Mandarino, C’è tutto un mondo intorno, Che male fa, Ti sento, Dedicato a Te e Brivido caldo sino a Messaggio d’amore, che ha visto i Matia Bazar con la voce di Silvia Mezzanotte trionfare per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 2002, mentre Carlo Marrale lo vinse con loro nel 1978 con E dirsi ciao.

“Io e Carlo – conferma Silvia Mezzanotte – abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi, ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. Amo la profonda intesa artistica e umana che si è creata tra di noi. È qualcosa di cui si avverte l’essenza che anche il pubblico percepisce con chiarezza, guardandoci insieme sul palco. Questo crea un intreccio emotivo che rende ogni concerto unico e svela, di brano in brano, tutta la magia del mondo Matia Bazar”.

“Condivido appieno le parole di Silvia – aggiunge Carlo Marrale – Insieme ci divertiamo e facciamo divertire il pubblico, andando a scavare nella loro memoria; a queste canzoni si legano tanti dei loro preziosi ricordi, tanti sentimenti che riaffiorano nel corso della serata, fino a portarli, spesso, nei camerini dopo lo spettacolo a raccontarci la loro storia. Uno spettacolo che regala anche a me e Silvia molto, in uno scambio di emozioni ogni volta diverso e fantastico. Come artigiano della musica, dividere il palco con un’interprete come lei è davvero un privilegio ed una magia che si rinnova di serata in serata”.

Uno show ricco di note, sorrisi, aneddoti ed emozioni, capace di conquistare il pubblico dal primo all’ultimo istante, prodotto come sempre in esclusiva da Baldrini Produzioni in collaborazione con Vie Musicali Eood.

Last modified: Luglio 19, 2024